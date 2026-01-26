Una empresa canadiense descubre significantes yacimientos de metales preciosos en Bosnia

Zagreb, 26 ene (EFE).- La empresa canadiense Terra Balcanica ha hallado en Bosnia-Herzegovina un extenso sistema mineral poco profundo, rico en oro, plata y otros materiales polimetálicos, informan este lunes medios bosnios.

La compañía, que desarrolla proyectos en el sudeste de Europa y en Canadá, ha confirmado sus hallazgos en base a sus exploraciones e investigaciones que lleva a cabo desde 2017 explorando en una zona en el este del país balcánico.

Los resultados de una tercera fase de perforaciones en los yacimientos de Cumavici y Brezani «demuestran que se trata de un sistema mineral extenso y poco profundo”, comentó el director ejecutivo de la empresa, Aleksandar Miskovic, citado por el portal económico BiznisInfo.

En el yacimiento de Brezani, en el municipio de Sokolac, la perforación más reciente reveló 0,43 gramos de oro en una tonelada de suelo a una profundidad de 12 metros, hallazgo que junto a los realizados anteriormente demuestran el gran potencial de la zona, destaca BiznisInfo.

Añade que la investigación también ha revelado altas concentraciones de plata tanto en Brezani, de hasta 60 gramos por tonelada de suelo a mayor profundidad, como en el yacimiento de Cumavici, con 186 gramos de plata a una profundidad de 58 metros. EFE

