Una empresa española lleva servicios de esterilización a hospitales públicos de Bangkok

Bangkok, 27 feb (EFE).- La empresa española Matachana, especializada en equipos de esterilización hospitalaria, inauguró este viernes en Bangkok dos áreas de servicios técnicos que centralizarán la limpieza, desinfección y preparación del instrumental médico utilizado en hospitales públicos capitalinos, un modelo innovador prácticamente inexistente en Tailandia.

Estas instalaciones darán servicio de forma centralizada a 11 hospitales públicos dependientes del Ayuntamiento de Bangkok, un sistema todavía poco habitual en la región pero que se enmarca en la estrategia de Tailandia por consolidarse como un ‘hub’ de servicios médicos y como uno de los destinos de referencia del turismo sanitario a nivel mundial.

Según el director para Asia Pacífico de la empresa, Paco Fernández, «existen otras centrales externalizadas en Tailandia, pero ninguna con este alcance ni este nivel tecnológico».

«En Europa este modelo está más extendido, pero aquí (en el Sudeste Asiático) sigue siendo poco común, sobre todo con un proyecto a esta escala, con una central que atiende a tantos hospitales a la vez», señaló a EFE.

La apuesta tecnológica es una de las claves del proyecto, que compitió con grandes multinacionales hasta su elección y que incorpora lavadoras termo-desinfectadoras, esterilizadores de vapor, con sistemas eficientes que reducen el consumo de energía, agua y productos químicos.

El objetivo es extender ese tipo de modelo al resto del sistema sanitario tailandés, que goza de gran prestigio en la región.

Matachana es un fabricante español de dispositivos médicos con presencia, directa o a través de distribuidores, en más de 120 países, y que cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de soluciones para la prevención y el control de infecciones, especialmente en centrales de servicio para hospitales, laboratorios y centros de investigación.

La inauguración de estos servicios se celebró hoy en el hospital público Charoenkrung Pracharak en un acto que reunió a directivos de la compañía, a sus socios tailandeses y a representantes de la Embajada de España, y que se desarrolló conforme a la tradición local, con un ritual budista. EFE

