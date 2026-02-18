Una empresa india expande a Latinoamérica su tecnología de IA para optimizar el campo

2 minutos

Nueva Delhi 18 feb (EFE) La firma tecnológica AgriPilot presentó este miércoles en Nueva Delhi una expansión de su sistema de inteligencia artificial para los mercados de México y el Cono Sur con el objetivo de mejorar el rendimiento de los cultivos.

«Nuestros sistemas han demostrado la capacidad de duplicar la producción en miles de granjas mediante una gestión precisa de los recursos», afirmó a EFE el director ejecutivo de la compañía, Prashant Mishra, durante la Cumbre de Impacto de IA 2026.

Esta herramienta utiliza la infraestructura digital de Microsoft para procesar datos satelitales y sensores de suelo que permiten optimizar el uso de agua y fertilizantes en grandes extensiones de tierra.

El despliegue en la región incluye colaboraciones estratégicas con empresas en Uruguay y Argentina además de contratos con firmas productoras en México como Delmanto Plasta y Sunset Grower, según Mishra.

La plataforma AgriPilot.ai incorpora una interfaz completa en español para facilitar que los agricultores latinoamericanos reciban recomendaciones técnicas directamente en sus dispositivos móviles.

El equipamiento técnico de la firma cuenta con estaciones meteorológicas de alta precisión y un rover autónomo diseñado para el seguimiento constante de las plantaciones sobre el terreno.

Mishra detalló que la tecnología también permite el desarrollo de agricultura vertical urbana con una capacidad de producción de hasta 15 kilogramos de vegetales en espacios reducidos como balcones.

Esta iniciativa busca ofrecer una solución de seguridad alimentaria global basada en el modelo aplicado a los 800 millones de agricultores que trabajan en el sector primario de la India, según los desarrolladores.

La Cumbre de Impacto de IA 2026, la mayor cumbre de IA hasta la fecha, se plantea como un escenario para definir el equilibrio entre la innovación extrema y la seguridad de los ciudadanos a escala mundial.

El encuentro reúne en la capital india a más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica, con el objetivo de pactar las reglas que regirán la economía digital de la próxima década. EFE

mtv-igr/cc