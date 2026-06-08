Una empresa rumana de PVC compra una factoría de tuberías de polietileno en Álava

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Bucarest, 8 jun (EFE).- La empresa rumana TeraPlast, especializada en el procesamiento de polímeros, ha acordado comprar una fábrica de tuberías de polietileno en la localidad vasca de Okondo (Álava) a la compañía Aliaxis, con sede en Bélgica, informó este lunes la compañía.

«El mercado español de tuberías de plástico es uno de los más dinámicos de Europa Occidental», ha explicado Teraplast en un comunicado.

El precio de la transacción, inicialmente de 6,7 millones de euros, se fijará definitivamente cuando se cierre la operación, anunció la empresa en esa nota.

La fábrica, ubicada a 26 kilómetros de Bilbao y a 53 de Álava, tiene una capacidad de producción anual de 16.000 toneladas y una plantilla de 82 empleados.

En 2025 registró una facturación de 29,4 millones de euros, con clientes en España, Francia y Alemania.

TeraPlast ha anunciado que invertirá 4 millones de euros en los próximos tres años para modernizar sus instalaciones y aumentar su capacidad de producción.

«De esta manera, demostramos que los rumanos pueden ir a Europa Occidental no solo para trabajar en la agricultura y la hostelería, sino también para invertir, crear industria y obtener beneficios», subrayó Dorel Goia, presidente del Consejo de Administración de TeraPlast.

El mercado español de tuberías de plástico es el séptimo más grande de Europa y ofrece un importante potencial de crecimiento, mientras que el Grupo TeraPlast es el mayor procesador de polímeros del sureste de Europa, según la empresa. EFE

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