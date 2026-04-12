Una encuesta da al opositor partido Tisza como claro ganador en las elecciones de Hungría

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Budapest, 12 abr (EFE).- Una encuesta hecha en los últimos tres días antes de las elecciones en Hungría de este domingo y publicada al cierre de los colegios, da que el opositor partido Tisza, del conservador Péter Magyar, habría conseguido un 55 % de los votos, frente al 38 % del Fidesz, el partido del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán.

Según el Centro de Investigaciones 21, el partido Nuestra Patria, de extrema derecha, habría logrado entrar en el Parlamento, con un 5 %, justo el umbral necesario para acceder a la Cámara. EFE

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