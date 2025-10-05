The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Una eurodiputada francesa denuncia las condiciones de detención de miembros de la flotilla hacia Gaza

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Una eurodiputada francesa denunció el domingo las condiciones de detención en Israel de cuatro de sus colegas, en huelga de hambre tras la interceptación  de la flotilla humanitaria que navegaba rumbo a Gaza.

«Sabemos que sus condiciones de detención son difíciles, con más de 10 personas por celda», dijo la eurodiputada Manon Aubry, de La Francia Insumisa (LFI) a la cadena FranceInfo. «Las condiciones de acceso al agua también son difíciles», agregó.

LFI había anunciado el sábado que sus diputados François Piquemal y Marie Mesmeur, y sus eurodiputadas Rima Hassan y Emma Fourreau, habían iniciado una huelga de hambre «en solidaridad con el pueblo palestino». 

Aubry criticó la falta de novedades sobre los detenidos salvo «breves intercambios con sus abogados y con el cónsul francés, que pudo visitarlos».

La eurodiputada también solicitó la intervención de las autoridades francesas para repatriar a sus ciudadanos. 

Un total de 30 franceses fueron detenidos a bordo de la flotilla internacional «Global Sumud», formada por unos 45 barcos y con cientos de activistas a bordo que pretendían prestar ayuda humanitaria en Gaza. 

jmt/ama/tes/asm/thm/mb/meb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR