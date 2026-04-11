Una exfuncionaria del ejército de EEUU es acusada de revelar información clasificada a un periodista

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Una exfuncionaria del ejército de Estados Unidos fue acusada por un gran jurado federal el miércoles de presuntamente revelar información clasificada a un periodista, dijo el Departamento de Justicia.

Courtney Williams, de 40 años, fue arrestada por agentes del FBI el martes.

El Departamento de Justicia no dijo quién es el periodista al que Williams presuntamente entregó la información.

Pero medios estadounidenses lo identificaron como Seth Harp, autor del libro «El cartel de Fuerte Bragg: narcotráfico y asesinato en las Fuerzas Especiales», publicado en 2025.

Entre 2022 y 2025 Williams se habría comunicado en numerosas oportunidades por teléfono y mensaje de texto con el periodista y fue mencionada por su nombre en el libro.

«Courtney Williams hizo un juramento para proteger los secretos de nuestra nación como empleada apoyando a una unidad militar especial», dijo en un comunicado Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

El libro detalla experiencias de acoso sexual y discriminación que sufrió Williams cuando trabajó en el Fuerte Bragg, según WRAL TV.

El Departamento de Justicia dijo que después de la publicación del libro, Williams envió mensajes al autor en el que dijo que estaba «preocupada por la cantidad de información clasificada divulgada».

En enero pasado, el FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional.

Un juez impidió que funcionarios del gobierno registraran los dispositivos electrónicos incautados.

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