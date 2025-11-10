Una explosión afecta a varios vehículos en el centro de Nueva Delhi, según medios indios

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- Varios vehículos se han visto afectados este lunes por una explosión en el centro de Nueva Delhi, junto al Fuerte Rojo de la capital de la India, según reportaron los medios de comunicación indios.

En imágenes difundidas por el canal de televisión NDTV se observa una gran columna de fuego junto a varios vehículos parcialmente calcinados.

Por el momento se desconoce la naturaleza de la explosión y si ha causado heridos o víctimas mortales, aunque varios vehículos de emergencias se han desplegado en la zona. EFE

