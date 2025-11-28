Una explosión causa un incendio sin víctimas a bordo de un petrolero en el mar Negro

Estambul, 28 nov (EFE).- Un petrolero con rumbo al puerto ruso de Novorosíisk sufrió este viernes un incendio «por causa externa» a 28 millas náuticas al norte de las costas turcas, sin que haya que lamentar víctimas, han confirmado las autoridades turcas.

El buque Kairos, de 274 metros de eslora, que navega bajo bandera de Gambia, se hallaba a unos 50 millas (90 kilómetros) al noreste de Estambul, a una distancia de 28 millas de la costa turca, cuando se declaró un incendio a bordo por causas aún no establecidas.

Los 25 tripulantes de la nave están bien pero se prepara su evacuación, ha señalado la Dirección General Marítima turca en un comunicado, según recoge la emisora turca NTV.

La nota únicamente menciona que el incendio se declaró «por una causa externa», sin especificar más, mientras que esa emisora habla de una «explosión».

El petrolero va sin carga y se dirige al puerto ruso de Novorosíisk, en la costa nororiental del mar Negro, de acuerdo con el comunicado de las autoridades turcas, si bien en los programas públicos de navegación su destino aparece como Çanakkale en los Dardanelos, desde donde partió hace dos días.

Dos buques de la guardia costera turca ya se hallan en las inmediaciones del petrolero, según se puede apreciar en estos programas.

El gobernador de la provincia de Kocaeli, la más cercana al buque siniestrado, ha confirmado a la cadena NTV que la evacuación de los marineros ya ha empezado, mientras el incendio continúa activo en el barco. EFE

