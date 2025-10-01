The Swiss voice in the world since 1935
Una explosión de gas provoca el derrumbe parcial de un edificio en Nueva York

Nueva York, 1 oct (EFE).- El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un «derrumbe parcial» de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx causado por una explosión de gas este miércoles, incidente en el que, según medios locales, hasta el momento no se han reportado heridos.

«El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx», informó en su cuenta de X el departamento.

De acuerdo con The New York Post, los bomberos descubrieron que el pozo del incinerador se había derrumbado dentro del edificio.

Por su parte, CBS News apunta que la explosión, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle. EFE

