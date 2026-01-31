Una explosión en el sur de irán causa al menos un muerto y 14 heridos

Teherán, 31 ene (EFE).- Una explosión en la sureña ciudad iraní de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, causó este sábado la muerte de una persona y dejó 14 heridos, informaron las autoridades locales.

“El incidente ha causado un muerto y 14 heridos”, anunció el director de la Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad hasanzadeh, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El funcionario dijo que la explosión, cuyas causas se desconocen por el momento, se registró en un edificio residencial de ocho plantas, ubicado en el bulevar Moalem de la ciudad, según Tasnim. EFE

