Una explosión en un astillero de Hong Kong deja seis heridos

1 minuto

Hong Kong, 2 mar (EFE).- Una potente explosión que involucró a un buque causó heridas leves a seis trabajadores este lunes por la mañana en el astillero gubernamental de la isla Stonecutters, en Hong Kong, según confirmaron fuentes oficiales y la radiodifusora pública RTHK.

El estallido se registró alrededor de las 10:00 hora local (02:00 GMT), provocado por un aparente fallo mecánico durante operaciones de mantenimiento naval, sin provocar mayores daños estructurales ni fallecidos.

Los heridos, todos hombres, fueron evacuados de inmediato a hospitales próximos, donde están siendo atendidos por golpes y abrasiones leves, según boletines preliminares de los equipos sanitarios.

Agentes policiales han desplegado una investigación para determinar el origen del suceso, sellando el área afectada y registrando declaraciones de los presentes, mientras peritos analizan equipos y normas de protección laboral.

Responsables portuarios insisten en que estas dependencias, esenciales para el tráfico marítimo en la región administrativa especial china, cumplen exigentes criterios de resguardo, pese a que el contratiempo aviva cuestionamientos sobre peligros propios de talleres de gran presión. EFE

