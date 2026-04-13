Una explosión en un restaurante deja 15 heridos en Corea del Sur por aparente fuga de gas

1 minuto

Seúl, 13 abr (EFE).- Una explosión atribuida a una fuga de gas en un restaurante en la ciudad surcoreana de Cheongju, en el centro del país, dejó este lunes 15 heridos, un coche volcado y daños materiales importantes en los alrededores.

El suceso ocurrió en la madrugada en un local situado en la primera de las tres plantas de un edificio comercial, que a esas horas se encontraba cerrado, mientras las autoridades creen que la explosión pudo deberse a la detonación de dos cilindros de gas licuado de petróleo empleados en el establecimiento, según la agencia local de noticias Yonhap.

«Me desperté esta mañana pensando que había habido un terremoto. Busqué en las noticias, pero no encontré nada relacionado de inmediato, así que pensé que había caído una bomba», dijo un hombre quincuagenario que reside cerca de la zona, citado por la agencia.

Ocho residentes resultaron heridos por fragmentos de vidrio y requirieron atención hospitalaria, según Yonhap, mientras que otros siete sufrieron lesiones leves y no tuvieron que ser trasladados a un centro médico.

La onda expansiva provocó importantes daños materiales en la zona. Ventanas de edificios cercanos quedaron destrozadas y, según las imágenes difundidas, un vehículo fue volcado por la fuerza de la explosión.

El Ayuntamiento de Cheongju activó el sistema de respuesta a desastres y desplegó medidas como inspecciones de seguridad en edificios cercanos. La investigación para confirmar la causa de la explosión sigue en curso. EFE

rvb/rrt

(foto)