Una explosión sacude una fiesta patronal y deja una persona fallecida en Jalisco, México

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- Una explosión durante las fiestas patronales de Amatitán, en el occidental estado mexicano de Jalisco, dejó una mujer fallecida y más de una veintena de lesionados, después de que fuego pirotécnico alcanzara un puesto de comida que operaba con gas licuado de petróleo (LP) en la plaza principal del municipio.

El accidente ocurrió la víspera en la noche, durante los festejos del Señor de la Ascensión, una tradicional celebración católica, que reunía a familias, comerciantes y asistentes frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la cabecera municipal de Amatitán.

De acuerdo con reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, una chispa de un artefacto pirotécnico, utilizado durante la quema de los llamados “toritos”, monturas cargadas de pirotecnia que asemejan a un toro, alcanzó un cilindro de gas de un puesto de comida y provocó la detonación.

“La emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un “torito” de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión”, detalló Protección Civil de Jalisco en un comunicado.

La víctima mortal fue una mujer de 52 años que murió cuando recibía atención médica, mientras que los lesionados (25) fueron trasladados a hospitales de las localidades de Tequila, Magdalena, Amatitán y Guadalajara, capital de Jalisco, algunos con quemaduras graves y otros con heridas de menor consideración.

Videos difundidos en redes sociales por asistentes muestran el momento en que el ambiente festivo se interrumpe por un estallido y una columna de fuego, seguida de gritos, carreras y pedidos de auxilio entre las personas que se encontraban cerca del atrio de la iglesia y de los puestos instalados alrededor de la plaza pública.

El Gobierno municipal de Amatitán informó que activó los protocolos de emergencia y coordinó la atención con autoridades estatales y de municipios aledaños, mientras que el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, señaló que elementos de la Policía Regional y de Protección Civil estatal acudieron al sitio para reforzar la atención.

La zona permanecía acordonada este viernes mientras autoridades estatales revisaban las afectaciones y atendían a los heridos.

La zona permanecía acordonada este viernes mientras cuerpos de emergencia realizaban labores de aseguramiento y evaluación de daños, con trabajos de la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en tanto que el sitio quedó resguardado también por efectivos del Ejército mexicano. EFE

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