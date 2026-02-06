Una explosión sacude una mezquita del sur de Islamabad durante la oración del viernes

1 minuto

Islamabad, 6 feb (EFE).- Una fuerte explosión sacudió este viernes una mezquita del sur de Islamabad durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades, que desplegaron equipos de emergencia en la zona.

«Se ha informado de una explosión en un imambargah (lugar de culto chií) en la zona de Tarlai, en Islamabad. Estamos recabando información sobre la naturaleza del estallido y sobre si se han producido víctimas», declaró a EFE el portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad. EFE

aa-lgm/mtv/rml