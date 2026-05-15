Una exposición de Picasso y Tàpies busca reflejar el sufrimiento de la guerra en Teherán

4 minutos

Jaime León

Teherán, 15 may (EFE).- Con obras de Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Juan Genovés y Robert Motherwell, una exposición en Teherán trata de reflejar la opresión, el sufrimiento y la represión de la guerra en un Irán que se encuentra en el limbo de una tregua con Estados Unidos tras 39 días de bombardeos.

El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán acoge la exposición “Once obras de pintores modernistas españoles” -aunque uno de ellos es estadounidense- como parte de un ciclo de muestras relacionadas con la guerra.

“Las obras de esta exposición reflejan principalmente la reacción de los artistas al ambiente opresivo y amargo posterior a la guerra (civil) y al silencio impuesto sobre ellos y sobre la sociedad española en las décadas posteriores a la contienda”, explica a EFE Foad Naymoddin, curador de la exposición.

La obra que quizás mejor refleja esto en la exposición son las tres pinturas de la serie ‘La mujer que llora’ de Picasso que representan a su musa Dora Maar y que fueron realizadas en respuesta al bombardeo de Guernica durante la guerra civil española.

“Picasso encontró en la imagen de ‘La mujer que llora’ un reflejo del sufrimiento interminable provocado por la Guerra Civil y el bombardeo de Guernica”, dice Naymoddin.

Cerca de la serie ‘La mujer que llora’, se proyecta un documental sobre el cuadro ‘Guernica’, uno de los símbolos del sufrimiento que la guerra inflige.

Las obras expuestas de Tàpies ‘Las tijeras’ y ‘Las manos’ representan «las huellas del ser humano que ha resistido la guerra, para mostrar únicamente que ese ser humano sigue vivo, presente y resistente”, explica Naymoddin.

Mientras que las dos obras de Juan Genovés ‘Sin título 1’ y ‘Sin título 2’ “representa la confusión existencial mediante figuras humanas en huida y persecución”, sostiene el curador.

Una de las obras que más llama la atención del público es ‘Open Nº 33’ de Motherwell, que aunque era estadounidense vio cómo la guerra civil española tuvo una gran influencia sobre su trabajo.

Naymoddin dice que «no conoce a ningún otro artista que haya sentido de manera tan profunda el sufrimiento de las personas al otro lado del océano y haya empatizado tanto con ellas”.

Motherwell revisitó en su serie ‘Opens’ la “herida” de la guerra civil en 150 ocasiones. La obra que se puede observar en Teherán es una enorme pintura amarilla con líneas negras que ante la que los visitantes se sientan a observarla.

“Percibió el dolor humano al otro lado del océano como una herida abierta, y lo repitió una y otra vez tanto para sí mismo como para sus espectadores”, dice el curador.

Ansiedad, tensión y desorden

La exposición ha sido bien recibido por el culto público iraní, que inevitablemente conecta con las obras tras la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que se encuentra detenida por la tregua desde el 8 de abril.

El conflicto ha causado más de 3.000 muertos en Irán, la mitad de ellos civiles, según la ONG HRANA con sede en Estados Unidos.

Para Nilufar, joven pintora de 26 años, las pinturas le transmiten “ansiedad, tensión y desorden”, unas “sensaciones familiares para los iraníes que hemos vivido dos guerras en menos de un año”.

“Pero al mismo tiempo también proyectan supervivencia, reconstrucción y búsqueda de sentido después del trauma”, asegura.

A Mobina, pintora de 33 años de Teherán, le interesa especialmente cómo España transformó experiencias tan traumáticas como la guerra civil en un lenguaje artístico universal.

“Creo que los iraníes conectamos mucho con ese diálogo entre arte, memoria y conflicto, porque aquí también existe una sensibilidad muy marcada hacia la idea de pérdida, resistencia y transformación”, continua.

Todas las obras expuestas pertenecen al catálogo del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, establecido por Farah Diba, esposa del último sah de Irán Mohamad Reza Pahlaví, dos años antes del triunfo de la Revolución Islámica y sus obras permanecieron en la oscuridad durante décadas.

Pero en los últimos años, el centro organiza exposiciones temporales en las que muestra sus tesoros, como una exposición de Pablo Picasso en 2025 y otra de Andy Warhol en 2021. EFE

ash-jlr/jgb

(Foto) (vídeo)