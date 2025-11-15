Una exposición en Bolivia muestra la fe y la tradición de las ‘ñatitas’ o cráneos humanos

La Paz, 15 nov (EFE).- Una exposición dedicada a las ‘ñatitas’ o cráneos humanos inaugurada en el Museo Costumbrista Juan de Vargas en La Paz, en el marco del mes de Todos Santos, muestra la relación entre esta tradición y el diálogo espiritual con los antepasados, así como su conexión con el ciclo agrícola andino.

Miriam Salcedo, responsable de la exposición, explicó a EFE que esta celebración, que se realiza cada noviembre, nació hace muchos años en pueblos agrícolas de Bolivia.

“Después de Todos Santos, la gente sacaba a sus familiares o personas que murieron en el pueblo para pedir prosperidad para la comunidad y buenas cosechas. El sincretismo nace antes de la llegada de los españoles, cuando se pedía a los espíritus que cuidaran los cultivos y mejoraran la vida del pueblo”, relató Salcedo.

La conmemoración se ha mantenido viva en hogares de La Paz, donde “cada familia que tiene una ‘ñatita’ le pide salud, protección o éxito en sus proyectos. A veces son familiares fallecidos o cráneos que les han sido regalados».

Se cree que pueden comunicarse por los sueños y advertir de desgracias o fracasos, añadió Salcedo.

Según la tradición, las familias adornan a las ‘ñatitas’ con coronas de flores, hojas de coca, velas o cigarrillos, y les dedican rezos los martes o viernes. “Es una creencia muy fuerte. Son seres que acompañan espiritualmente, guardianes que nos cuidan”, subrayó.

El Museo Costumbrista trabaja bajo un calendario que recoge las fechas y prácticas más significativas de la ciudad. Este año, decidió rendir homenaje a esta expresión cultural, antes considerada prohibida, pero que hoy es aceptada como parte de la vida comunitaria en el país.

La exposición incluye reliquias familiares y elementos rituales cedidos por devotos, como cráneos decorados, urnas de vidrio, rosarios, hojas de coca y flores andinas.

“Queremos que se comprenda que no son prácticas ocultas ni malas, sino parte de nuestra identidad y de lo que creemos”, destacó Vani Coronado, responsable de Museos Municipales de La Paz.

El culto a las ‘ñatitas’, término derivado de ñato o chato en lenguas originarias, reúne cada 8 de noviembre a decenas de fieles en el Cementerio General de La Paz, donde las calaveras son llevadas en urnas adornadas con flores, cigarrillos o gorros tradicionales.

Allí, los devotos les ofrecen música, oraciones y agradecimientos por los favores recibidos durante el año.

La exposición, que se exhibirá durante noviembre, busca tender un puente entre esta fe popular y su trasfondo histórico, mostrando cómo la tradición de las ‘ñatitas’ es herencia de una cosmovisión prehispánica, que se transformó en un símbolo de respeto a los muertos y de esperanza en la vida. EFE

