Una exposición en México reivindica el juego de pelota mesoamericano en medio del Mundial

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Ciudad de México, 2 jul (EFE).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura de México presentaron este jueves en el Museo Nacional de Antropología la exposición ‘Tlachtli, espacios del juego sagrado’, una muestra del fotógrafo Santiago Arau que propone una mirada contemporánea al ancestral juego de pelota mesoamericano.

La exposición, instalada en la Sala de Inmersión del recinto, reúne 24 fotografías —doce de gran formato y doce de menor escala— tomadas con dron en distintas canchas de juego de pelota ubicadas en zonas arqueológicas de México, además de piezas prehispánicas vinculadas con esta práctica ritual.

Entre los objetos arqueológicos destaca una escultura huasteca de una mujer jugadora de pelota, que acompaña el recorrido visual por los espacios donde se practicaba el ‘tlachtli’, considerado uno de los juegos ceremoniales más importantes de Mesoamérica.

El tlachtli era un ritual religioso mesoamericano donde dos equipos se enfrentaban en una cancha de piedra para mantener en movimiento una pesada pelota de hule macizo usando únicamente las caderas, los muslos y las rodillas con el fin de hacerla pasar por un anillo vertical en el muro.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que la muestra “habla de nuestras tradiciones” y destacó la importancia de acercarse al juego desde la pasión y no solo desde una visión comercial, en un contexto marcado por la celebración del Mundial 2026 en México.

“Ver cómo Santiago transforma esa pasión con un mensaje histórico que se involucra con el patrimonio es muy especial”, expresó Curiel de Icaza, quien recordó además su vínculo personal con el fotógrafo, con quien compartió estudios durante la infancia.

Arau señaló que la exposición nace en el marco de la Copa del Mundo 2026 y busca tender un puente entre el juego de pelota mesoamericano y el fútbol contemporáneo, en momentos en que México concentra parte de la atención mundialista.

“Estamos en un momento muy importante y por eso en parte se hace esta exposición”, dijo el fotógrafo.

La presentación contó también con la presencia del coordinador nacional de Museos y Exposiciones del INAH, Juan Manuel Garibay López; el director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit García-Peña; el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, y el autor de la muestra, Santiago Arau Pontones.

La inauguración se realizó mientras México vive la recta final de sus partidos como sede del Mundial 2026 y con la expectativa puesta en el próximo encuentro de la selección mexicana ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. EFE

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