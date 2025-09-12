Una exposición en Moscú muestra la evolución de la capital rusa a través de los tiempos

Moscú, 12 sep (EFE).- La Moscú antigua y la nueva. Los cambios experimentados por la capital rusa a través de los siglos quedan expuestos estos días en una gran muestra en la ciudad que incluye 115 piezas, la mayoría de ellas, de artes plásticas.

La exposición, titulada ‘La imagen de Moscú en el arte ruso de la colección del Museo Ruso’, fue inaugurada en el Centro de Exposiciones VDNJ con ocasión del Día de la Capital Rusa que este fin de semana cumple 878 años.

«Obras maestras que rara vez salen de del Museo Ruso y de San Petersburgo en general, se exponen hoy en Moscú», subrayó la ministra de Cultura, Olga Liubímova, en la inauguración de la muestra que en seis días visitaron más de 10.000 personas, según los organizadores.

El interés por la evolución de la capital rusa realmente es grande. Incluso un día laborable el recinto que acoge la exposición está lleno de visitantes, muchos de los cuales son turistas de otras regiones rusas, según pudo comprobar EFE.

La muestra incluye pinturas de conocidos maestros como Apollinari Vasnetsov, Vasili Surkov, Iliá Repin, Valentín Serov, Mijaíl Nésterov o Vasili Vereshchaguin.

Especial lugar ocupa una serie de trabajos del pintor francés Gerard de la Barthe (1730-1810), que retrató Moscú a finales del siglo XVIII, antes del devastador incendio que arrasó la ciudad en 1812.

Precisamente, a través de las obras de De la Barthe se puede ver cómo lucían el Kremlin, la plaza Roja y otros monumentos de Moscú antes del trágico acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de la que se convertiría en la ciudad más grande de Europa.

Algunos lienzos del pintor francés fueron realizados a petición de la emperatriz Catalina la Grande y su hijo el emperador Pablo I.

Otros artistas, como Andréi Riábushkin (1861-1904), dejaron constancia del día a día en Moscú a finales del siglo XVII.

Así, el cuadro ‘Una calle de Moscú del siglo XVII en un día festivo’ ocupa toda una pared en la exposición en el VDNJ.

La muestra concluye con una sección dedicada a célebres moscovitas del siglo XX, entre académicos, artistas, médicos y representantes de otras profesiones.EFE

