Una exposición fotográfica retrata vínculo futbolero entre México y la Unión Europea

2 minutos

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- La delegación de la Unión Europea en México y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron este viernes la exposición fotográfica ‘La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida’, en el Paseo de las Culturas Amigas de la capital mexicana.

Ubicada en la emblemática avenida Paseo de la Reforma, en el centro de la ciudad, la exposición reúne fotografías tomadas en diferentes localizaciones de los 27 estados miembros de la UE y de México, y busca representar cómo el fútbol forma parte de la vida cotidiana, la cultura y las identidades de millones de personas alrededor de la Unión Europea y del mundo.

A la inauguración de la muestra acudieron fotógrafos, representantes del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaria de Cultura y embajadores y diplomáticos de diferentes estados miembro de la UE.

“El fútbol es un lenguaje universal que traspasa fronteras” declaró durante la inauguración el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André.

Varias de las fotografías presentadas representan la unión entre la cultura europea y la mexicana a través del fútbol, como la que muestra a la leyenda búlgara Hristo Stoichkov sosteniendo la casaca del portero mexicano Jorge Campos junto a un grupo de niños.

“La Unión Europea en la cancha” estará disponible de manera gratuita hasta el día 19 de junio en el Paseo de las Culturas Amigas.

De igual manera, a partir del domingo 14 de junio se podrá disfrutar de la colección de fotografías en las otras dos ciudades sede del Mundial 2026 en México: Monterrey y Guadalajara.

La exposición se presentó en el contexto de la Copa del Mundo 2026, que arrancó el jueves en la capital mexicana con victoria de la selección nacional por 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

Un total de dieciséis banderas europeas ondearán en la cita mundialista de 2026 tras el histórico aumento de plazas, pero el bloque de la Unión Europea solo estará defendido por once de estos combinados nacionales.

Con la llegada del torneo a México, se espera la llegada de miles de turistas y aficionados europeos a las diferentes ciudades sede para vivir la experiencia mundialista. EFE

djm/csr/eav

(foto)