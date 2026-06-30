Una exposición lleva al Parlamento Europeo el drama de los incendios forestales en Galicia

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Bruselas, 30 jun (EFE).- Una colección de imágenes del fotógrafo Brais Lorenzo que reflejan el impacto de los incendios forestales en Galicia se expone desde este martes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para tratar de acercar a Europa la realidad que afronta la comunidad, agravada por el cambio climático, y la urgencia de destinar más recursos a luchar contra el fuego.

Un grupo de bomberos de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense) y el propio fotógrafo acompañaron la inauguración de la exposición, organizada por la eurodiputada del BNG Ana Miranda, a la que también acudieron alcaldes de las zonas afectadas, una enfermera que atendió a bomberos y uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, Nicolae Stefanuta, entre otros.

«Estamos con mucho miedo porque esto no sólo afecta a Galicia, afecta a Castilla y León, a Portugal, a Francia o a Rumanía», reconoció Miranda, que quiere que la exposición sea un homenaje a las víctimas y un llamamiento «para que no se silencie la mala gestión, la falta de medidas preventivas, medios y recursos humanos, y las políticas nulas de la Xunta en el sector forestal».

Lorenzo, colaborador de EFE, presentó sus fotografías a los asistentes a la inauguración y compartió cómo su infancia en una aldea gallega y la influencia de su padre, fallecido recientemente, marcó su interés por el medio natural que después se ha reflejado en su trabajo como fotoperiodista, que le ha valido este año el prestigioso World Press Photo.

El fotógrafo confió en que la exposición de su labor en el Parlamento Europeo permita a los visitantes comprender que «este es un problema que ha llegado para quedarse, que cada vez será peor y que afectará a muchas más zonas de Europa», y que hace falta dotar a la zonas rurales de «herramientas, mecanismos de defensa y de protocolos que permitan estar preparados para lo que se viene».

«Por eso hago este tipo de trabajos y me involucro tanto en ellos, creo en la fotografía como una herramienta de lucha. Es una manera de dotar a la sociedad de información, para que tome parte activa y decida hacer cosas», defendió el veterano fotógrafo.

Los bomberos forestales de Laza aportaron a la exposición un traje usado recientemente en El Bierzo (León), aún con el olor a humo para que los visitantes a la exposición comprendan mejor la realidad de los incendios en esta zona de España.

«Viene usado y huele a incendio, un incendio de hace dos días. La gente lo nota y le llama la atención porque no es el olor de hacer una hoguera», explicó a EFE el bombero Manuel Baños.

Su compañero Albert Sandoval, por su parte, advirtió de que «el gran problema que hay en España, especialmente en Galicia, con los incendios forestales va a ir a peor cada año que pase,» ante factores como las cada vez más frecuentes y prolongadas olas de calor.

«Pido que se conciencien y que inviertan en el rural con medios y dispositivos. El monte no es una fábrica que produzca, pero es igual de importante», incidió. EFE

lzu/acm

(foto) (vídeo)