Una fallecida y varios heridos por el temporal en una región turística del sur de Portugal

Una mujer británica falleció y una veintena de personas de varias nacionalidades resultaron heridas este sábado en un camping y un resort de la turística Albufeira, en el sur de Portugal, por los efectos de los fuertes vientos de la borrasca Claudia, informó Protección Civil.

El «fenómeno extremo de viento» que afectó a esta localidad del Algarve portugués provocó, entre otros, intensos daños en un camping, donde falleció una mujer «de nacionalidad británica» de 85 años, según indicó el comandante regional de Protección Civil, Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa.

Otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas «graves», afirmó.

«No hay ningún desaparecido del que tengamos conocimiento», agregó el comandante al inicio de la tarde.

Este episodio, que dejó vientos de más de 100 kilómetros por hora en la zona, afectó también al restaurante de un cercano resort turístico de Albufeira, donde resultaron heridas leves una veintena de personas.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó en un comunicado «su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, fruto del paso de la depresión Claudia», y deseó «rápida mejoría a los ciudadanos heridos».

Varios distritos del sur de Portugal, entre ellos el de Faro, se encuentran este sábado en alerta naranja debido al tiempo adverso que azota al país en los últimos días.

Una pareja de octogenarios ya había sido encontrada muerta el jueves en su vivienda al sur de Lisboa debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas durante aquella noche.

Desde el miércoles, la Protección Civil portuguesa registró más de 3.300 ocurrencias -en su mayoría inundaciones y caídas de árboles- en todo el territorio continental por el paso de la depresión Claudia, según informó el organismo el sábado.

En la vecina España, algunas zonas del suroeste y del centro-oeste del país se encuentran igualmente en alerta naranja este sábado por las lluvias que podría dejar la borrasca.

