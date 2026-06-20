Una falsa alerta de emergencia extrema despierta a millones de brasileños

Compartir

2 minutos

Río de Janeiro, 20 jun (EFE).- Millones de brasileños recibieron durante la madrugada de este sábado una falsa alerta de emergencia extrema en sus teléfonos móviles, que despertó a numerosos usuarios, en un presunto ataque cibernético que el Gobierno ya pidió investigar a la Policía Federal, informaron fuentes oficiales.

La plataforma Defensa Civil Alerta fue desactivada de forma preventiva a las 1.30 horas (4.30 GMT), después de que un mensaje fuera activado de manera remota por una persona ajena al Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil, según el comunicado del ministerio de Integración y Desarrollo Regional.

La notificación, que incluso se escuchó en teléfonos celulares silenciados, fue enviada a usuarios de ciudades como Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador y Campo Grande, bajo la categoría de ‘Alerta Extrema’, y contenía únicamente la palabra «misantropía».

La plataforma Defensa Civil Alerta utiliza una tecnología que permite enviar mensajes directamente a teléfonos móviles ubicados en áreas de riesgo, sin necesidad de registro previo.

Las notificaciones se acompañan de una señal sonora especial y forman parte de la estrategia del Gobierno brasileño para advertir a la población sobre desastres naturales y otras situaciones que representen peligro inmediato para la vida como inundaciones, deslizamientos de tierra o tormentas.

Las autoridades señalaron que «probablemente se trata de un ataque hacker» y, mientras se esclarece lo ocurrido, el Gobierno señaló que el sistema permanecerá suspendido hasta que se restablezcan plenamente las condiciones de seguridad. EFE

mat/psh