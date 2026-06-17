Una familia venezolana necesita 772 dólares para gastos básicos de alimentación, según ONG

Compartir

2 minutos

Caracas, 17 jun (EFE).- La canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela aumentó un 5,7 % en mayo respecto a abril, hasta los 772,74 dólares, según el costo difundido este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Una familia necesitó 42,15 dólares más el mes pasado en comparación con abril, cuando el costo de la canasta fue de 730,59 dólares, según la organización.

Además, señaló que una familia requirió de 12,31 dólares para la compra de agua potable, ya que en el país caribeño el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

La Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario «suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».

Sin embargo, el Cendas indicó que el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a 21 centavos de dólar, solo cubre el 0,03 % de la canasta.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 240 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro recientemente aumentado a 200 dólares denominado «bono contra la guerra económica», ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Varios sectores de trabajadores han organizado diversas protestas en los últimos meses para denunciar la crisis salarial y el costo de la vida.

El país suramericano registró una inflación del 6,3 % en mayo, la más baja en 19 meses, aseguró recientemente el Banco Central de Venezuela (BCV).

La tasa de inflación más alta en los últimos 19 meses, según el BCV, fue de un 32,6 % en enero de este año, cuando Estados Unidos capturó al presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar en territorio venezolano.

El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, dijo el lunes que la baja de la inflación en Venezuela a un dígito en mayo es una muestra de los «resultados concretos» que, aseguró, está dando el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el país caribeño tras la captura de Maduro. EFE

csm/bam/seo