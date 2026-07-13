Una firma mexicana gana la subasta del avión presidencial hondureño, símbolo de corrupción

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Una empresa mexicana de vuelos chárter ganó el viernes la subasta del avión presidencial de Honduras, por el cual ofreció 5,1 millones de dólares, apenas un 14% de los costos que generó su compra, informaron las autoridades.

El jet Embraer Legacy 600 fue adquirido en 2021 y desde entonces estuvo marcado por denuncias de desvío de fondos, despilfarro y uso abusivo por parte de altos funcionarios.

En la única oferta presentada en la puja, la firma Thebe Ingeniería y Consultoría se quedó con la aeronave por un valor que apenas superó en 37.000 dólares el precio base, según datos suministrados por la Secretaría de Defensa.

La compañía mexicana ofrece vuelos de lujo.

El avión fue comprado por 14 millones de dólares que se pagaron en parte con donativos de Taiwán destinados originalmente a rubros de defensa y salud, de acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El uso, mantenimiento y operación del jet elevaron los costos a 37 millones de dólares, que se sufragaron con un impuesto para financiar la lucha contra la criminalidad, según el CNA.

En 2024, la dirección de Bienes Nacionales denunció ante la fiscalía que al menos 10 particulares usaron el Legacy para viajes no oficiales y transporte de mercancías no especificadas.

El gobierno del presidente conservador, Nasry Asfura, presentó la subasta como parte de sus medidas de austeridad.

La aeronave fue adquirida por el presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien regresará a Honduras el próximo 26 de julio luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, lo indultara el año pasado de una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Hernández, copartidario de Asfura, retornará para enfrentar un caso de corrupción que no está relacionado con el avión.

str/axm/cr