Una fiscal aliada a Trump renuncia luego del dictamen de una corte de apelaciones

Una exabogada personal del presidente Donald Trump renunció el lunes a su cargo como fiscal federal, una semana después de que un tribunal de apelaciones dictaminó que ejercía funciones ilegalmente.

El lunes pasado, un panel de tres jueces determinó por unanimidad que Alina Habba, de 41 años, se desempeñaba ilegalmente como fiscal para el Distrito de Nueva Jersey.

«He decidido renunciar», dijo Habba en un mensaje en X. «Pero no confundan cumplimiento con derrota. Esta decisión no debilitará el Departamento de Justicia ni me debilitará a mí».

Los fiscales federales están sujetos a la confirmación del Senado y los dos senadores demócratas que representan a Nueva Jersey se habían opuesto a la designación.

Trump intentó mantener a Habba en el cargo temporalmente, pero la corte de apelaciones determinó que su nombramiento violó la legislación.

Fue la segunda vez en una semana que un tribunal federal dictaminó que un fiscal designado por Trump fue nombrado ilegalmente.

En otro caso, el juez de distrito Cameron Currie descalificó a Lindsey Halligan, designada por Trump, como fiscal para el Distrito Este de Virginia. Además anuló las acusaciones que había planteado contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Según el juez, Halligan había sido nombrada ilegalmente porque su predecesor también se encontraba en calidad de interino y la ley estadounidense no permite dos fiscales interinos sucesivos.

El nombramiento de fiscales interinos en al menos dos estados, California y Nevada, sin la confirmación del Senado, también han enfrentado obstáculos legales.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el fallo del tribunal en el caso de Habba había hecho «insostenible para ella dirigir eficazmente su oficina, con jueces politizados pausando juicios que buscaban llevar a criminales violentos ante la justicia».

«Estos jueces no deberían poder contrariar la elección del presidente de fiscales encargados de cumplir la responsabilidad principal del poder ejecutivo de procesar el crimen», añadió en un comunicado.

Bondi dijo que Habba se incorporará al Departamento de Justicia como su asesora principal, supervisando a todos los fiscales federales del país.

