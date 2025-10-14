Una fiscal opositora de Trump respalda al principal candidato a la alcaldía de Nueva York

La fiscal general de Nueva York y opositora de Donald Trump, Letitia James, respaldó este lunes a Zohran Mamdani, otro acérrimo crítico del presidente de Estados Unidos y el principal candidato a la alcaldía de esa ciudad.

En su primera declaración pública desde que el Departamento de Justicia la inculpó por fraude, James afirmó que no teme a «ningún hombre», en referencia al mandatario republicano.

«Sé lo que se siente al ser atacada simplemente por hacer tu trabajo», dijo en un mitin la funcionaria, quien enjuició con éxito a Trump por al haber inflado su patrimonio.

«Seguiré luchando contra las políticas agresivas de Washington y no me detendré, no me rendiré y no cederé (…) No le temo a ningún hombre», dijo la fiscal ante una multitud en Washington Heights, un distrito de Manhattan.

James, demócrata de 66 años, fue inculpada la semana pasada ante un gran jurado de Alexandria (Virginia) por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con una propiedad que ayudó a comprar a su sobrina.

La funcionaria supervisó el caso contra Trump que resultó en una multa de 454 millones de dólares por exagerar su patrimonio para obtener condiciones más favorables en productos financieros. Y aunque la sanción económica fue anulada en apelación, el fallo judicial en contra del presidente fue ratificado.

«Ahora es nuestro momento para luchar por ti», le dijo Mamdani, el candidato demócrata socialista de 33 años.

La elección para la alcaldía de la ciudad de Nueva York se celebrará el 4 de noviembre. Las últimas encuestas, realizadas por la Universidad Quinnipiac, sitúan a Mamdani 13 puntos por delante de su rival más cercano, el exgobernador Andrew Cuomo.

Los cargos contra James fueron presentados el 9 de octubre, un día después de que otro destacado crítico de Trump, el exdirector del FBI James Comey, se declarara no culpable ante la imputación por hacer declaraciones falsas al Congreso y obstruir un procedimiento legislativo.

