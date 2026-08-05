Una flota de vehículos autónomos logra licencia de VTC para circular en Londres

Compartir

2 minutos

Londres, 5 ago (EFE).- Una flota de vehículos de conducción autónoma de Uber, que utilizan tecnología de inteligencia artificial (IA) de la ‘start-up’ británica Wayve, logró este miércoles licencias de transporte privado para poder ofrecer viajes en Londres, convirtiendo a los llamados ‘robotaxis’ en una realidad cada vez más cercana en la ciudad.

En concreto, la empresa gestora del transporte londinense, Transport for London (TfL), otorgó un permiso de vehículo de transporte con conductor (VTC) a varios vehículos totalmente eléctricos y autónomos de Wayve, con la condición de que haya un conductor humano y cualificado presente para supervisar el viaje o «tomar el control» si fuera necesario.

Estos vehículos, del modelo Ford Mustang Mach-E, están diseñados y modificados para operar de forma autónoma y conducir por sí solos. Cuentan con un sistema de control por IA de Wayve, cámara de visión periférica y radar, y han sido inspeccionados para confirmar que cumplen con todas las normas de seguridad y las políticas de TfL.

Para que estos coches puedan llegar a circular sin supervisión humana necesitarían conseguir la aprobación por parte de la Agencia británica de Normas para Conductores y Vehículos.

Uber y Wayve afirmaron en un comunicado conjunto que en las últimas ocho semanas más de 100.000 personas se han inscrito para expresar su interés para ser los primeros en probar viajes en estos vehículos autónomos a finales de este verano y antes de su lanzamiento formal al público, previsto para finales de año.

La vicepresidenta de Asuntos Globales y Auditoría de Wayve, Sarah Gates, comentó en la nota que la licencia supone un «paso importante» para la llegada de la tecnología de la conducción autónoma a Londres.

«Estos vehículos nos brindarán calles más seguras, limpias y silenciosas. Y nos enorgullece seguir colaborando con los organismos reguladores, las comunidades y el público general para dar los siguientes pasos hacia la realización de los viajes autónomos en la capital (británica)», agregó.

Wayve fue fundada en 2017 por dos estudiantes de la Universidad de Cambridge y su tecnología ha sido probada y entrenada en carreteras del Reino Unido.

Londres será así la primera ciudad del mundo en usar su tecnología para viajes comerciales, aunque compañías parecidas de vehículos autónomos funcionan en otras partes del mundo. EFE

rb/fjo/mra