Una francesa evacuada de Tenerife que tenía síntomas ha dado positivo por hantavirus

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París, 11 may (EFE).- Una mujer, entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde la isla española de Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo de repatriación, ha dado positivo en el test al que se le sometió, reveló este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer «ha empeorado esta noche», explicó la ministra en una entrevista a la emisora France Info, en la que también señaló que se han identificado a 22 franceses como casos contacto que van a estar en aislamiento.

Francia confirmó así este lunes su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, en el que viajaba esta paciente que forma parte del grupo de cinco pasajeros franceses evacuados el domingo desde el archipiélago canario hacia territorio francés.

La mujer, según las autoridades francesas, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación, que aterrizó poco antes de las 16:30 horas locales del domingo en el aeropuerto parisino de Le Bourget, y después fue ingresada en un hospital parisino, junto a los otros cuatro franceses repatriados ayer en un vuelo sanitario.

Esas cuatro personas han dado negativo por hantavirus, pero permanecerán «hospitalizadas durante un mínimo de 15 días», declaró la ministra, y añadió que un decreto firmado ayer por el primer ministro, Sébastian Lecornu, permite a las autoridades «endurecer estos periodos de aislamiento».

Entre las personas consideradas contactos estrechos y que también han sido puestas en cuarentena figuran ocho que volaron entre el territorio británico de Santa Elena y Johannesburgo (en el mismo avión que una de las tres personas infectadas con hantavirus en el crucero que han fallecido) y catorce pasajeros de otro vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam, ambos del 25 de abril.

El Gobierno francés celebrará este lunes por la tarde una nueva reunión de seguimiento para evaluar la evolución de la situación sanitaria.

En el encuentro participarán representantes de los ministerios de Sanidad, Interior y Exteriores, así como responsables de la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia (región parisiense) y de la Dirección General de Salud.EFE

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