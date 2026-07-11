Una francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio de Almería

Compartir

2 minutos

París, 11 jul (EFE).- Una ciudadana francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio forestal declarado en Almería (España), informó este sábado el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, que precisó que las autoridades españolas están llevando a cabo el proceso de identificación.

Las fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que la Embajada de Francia en Madrid y el Consulado General en Sevilla mantienen un contacto permanente con las autoridades nacionales y regionales españolas y están plenamente movilizados para prestar apoyo a la familia de la mujer.

Fuentes del ministerio francés subrayaron que, por el momento, no existe confirmación de que la mujer haya fallecido y recalcaron que figura entre las personas cuya localización sigue sin haberse podido confirmar.

El incendio ha causado al menos doce muertos y 18 heridos, cinco de ellos hospitalizados por quemaduras, uno en estado muy grave y otros cuatro graves.

Las víctimas mortales permanecen sin identificar y las muestras de ADN han sido enviadas a Madrid para su análisis por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Las autoridades españolas mantienen el balance de 23 personas «no localizadas», término que prefieren utilizar por ahora en lugar de desaparecidas, mientras que únicamente se han formalizado siete denuncias por desaparición.

No descartan que parte de ellas hayan sido evacuadas y todavía no hayan podido contactar con sus familiares.

Más de 540 efectivos terrestres, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con medios aéreos, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya ha calcinado unas 6.600 hectáreas. Las autoridades confían en que el aumento de la humedad previsto durante la noche facilite un ataque directo contra las llamas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido contactos con sus homólogos del Reino Unido y Bélgica para informar sobre la situación de sus ciudadanos, ya que se cree que la mayoría de las víctimas mortales son de nacionalidad británica o belga.

La zona afectada alberga una importante comunidad de residentes extranjeros. EFE

cat/nvm