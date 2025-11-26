Una fumigación con pesticida, causa de muerte de cuatro turistas en Estambul

2 minutos

Estambul, 26 nov (EFE).- La causa del fallecimiento de cuatro turistas de Alemania, fallecidos a mediados de noviembre en Estambul, fue la intoxicación con un pesticida usado para fumigar el hotel donde se alojaban, confirmó este miércoles un instituto forense.

La autopsia de los fallecidos, una pareja turca residente en Alemania y sus hijos de 3 y 6 años, ha mostrado que las muertes no fueron causadas por una intoxicación alimentaria, como se creía al principio, sino por pesticidas, informó la emisora pública TRT.

Este martes se supo que el informe de la Fiscalía entregado al tribunal que investiga el caso constató la presencia de gas fosfano en toallas, mascarillas y otros objetos analizados en el hotel.

El fosfano, una sustancia extremadamente tóxica, resulta de la reacción del fosfuro de aluminio, contenido en algunos pesticidas, con el agua o la humedad ambiental.

Los pesticidas de este tipo deben emplearse solo con extremas precauciones, ya que en numerosos países, desde Estados Unidos y Reino Unido a la propia Turquía, se han dado casos de muertes.

La familia fallecida, que había llegado a Estambul tres días antes y se alojó en un hotel en el distrito de Fatih de Estambul, acudió al hospital el 12 de noviembre tras experimentar durante la noche náuseas y vómitos.

Tras recibir un tratamiento con suero, todos fueron dados de alta y regresaron al hotel, pero en la madrugada siguiente, con síntomas agravados, fueron trasladados en ambulancia a la clínica, donde fallecieron los dos niños y en días posteriores, los padres.

La investigación se centró primero en una posible intoxicación alimentaria, por lo que las autoridades precintaron el restaurante en el que la familia había cenado el día anterior y detuvieron a varias personas vendedores de productos consumidos por la familia.

El caso abrió un amplio debate en Turquía sobre la higiene alimentaria, pero finalmente esa pista fue abandonada y se centraron las investigaciones en el hotel, al detectarse otros clientes afectados por síntomas parecidos, si bien más leves.

También el hotel fue precintado y hay una decena de personas en prisión preventiva mientras avanza la investigación. EFE

iut/jk/jlp