Una funcionaria sufre ataque a tiros en frontera México-EE.UU. y asesinan a su esposo

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Tecate (México), 14 jul (EFE).- Una funcionaria del municipio de Tecate, estado de Baja California, frontera con Estados Unidos, fue atacada a tiros ese martes junto con su esposo, quien murió en el lugar, informaron autoridades estatales.

La representante popular, quien surgió del oficialista Movimimiento Regeneración Nacional (Morena), María Quijada, sufrió el ataque y resultó herida, mientras que su esposo, Jesús Pereida, murió en el lugar, mientras ella fue trasladada en helicóptero a un hospital en Estados Unidos.

La agresión ocurrió en el municipio de Tecate, ciudad fronteriza ubicada a pocos kilómetros de California. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados atacaron a la pareja cuando se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, en la colonia (barrio) Hacienda.

Pereida fue declarado muerto en el lugar, mientras que la regidora fue trasladada de emergencia a un hospital de Estados Unidos debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Horas después, su padre, Francisco Quijada García, informó a medios de comunicación que el personal médico le confirmó que la funcionaria se encontraba estable y fuera de peligro.

El familiar también señaló que la hija de ambos, una adolescente de 15 años, presenció el ataque, aunque no sufrió lesiones.

Quijada es una funcionaria en activo del partido Morena, que gobierna México desde 2018 y mantiene el control político de Baja California. Tanto Quijada como Pereida habían manifestado recientemente su respaldo a Julieta Ramírez dentro del proceso interno para definir la candidatura del partido a la gubernatura del estado.

La trayectoria política de Jesús Pereida también estuvo marcada por diversos episodios públicos.

En 2019 fue separado del proceso para asumir un puesto en Tecate tras la difusión de un video que provocó controversia. Posteriormente buscó presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y aspiró a la candidatura de Morena a la alcaldía de Tecate, sin lograr ninguno de esos cargos.

En marzo de este año, un hermano de la regidora fue detenido por autoridades estatales y federales por presunta posesión de armas de alto calibre y cartuchos. Hasta el momento no existe información oficial que relacione ese antecedente con el ataque ocurrido este martes.

La agresión ocurre en un estado con intensa actividad comercial y migratoria con Estados Unidos, pero también por los elevados niveles de violencia asociados a la delincuencia organizada. EFE

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