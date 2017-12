Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Federer, deportista de este año también 11 de diciembre de 2017 - 10:23 Roger Federer fue elegido deportista suizo de 2017. Es la novena ocasión, incluidas dos veces en colectivo. La estrella del tenis de 36 años tuvo un año sensacional imponiéndose en el Abierto de Australia, Wimbledon y en otros cinco torneos ATP. "Debería haber dos categorías para los hombres: una para él y otra para los mortales", había dicho el campeón mundial de ‘mountain bike’, Nino Schurter, nominado también, antes del evento. Federer no pudo acudir a la ceremonia en Zúrich para recoger el premio en persona ya que estaba entrenando en Dubai, pero apareció en una pantalla gigante. “Ha sido un año masivo. ¡Tal vez mi favorito! Si 2018 tiene la mitad de éxito, estaré feliz”, dijo. La esquiadora Wendy Holdener fue designada deportista del año. Ganó el evento combinado de damas y el ‘slalom silver’ en el Campeonato Mundial de Esquí alpino en St. Moritz el año pasado. La selección masculina de fútbol fue elegida como Equipo del Año. Suiza, dirigida por Vladimir Petkovic, ganó nueve de sus diez partidos de clasificación para la Copa Mundial 2018 en Rusia y venció a Irlanda del Norte en los ‘play-offs’ para reservar su lugar en el torneo.