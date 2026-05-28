Una gobernadora opositora de México denuncia una persecución por el caso de los agentes de la CIA

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Una gobernadora mexicana de oposición denunció el miércoles ser blanco de persecución política, al comparecer ante la fiscalía por una investigación sobre un operativo antidrogas en su estado con participación de la CIA.

El caso contra la gobernadora María Campos se conoció tras la muerte de dos agentes de inteligencia estadounidenses en un accidente de tránsito el 19 de abril en su estado de Chihuaha.

Y supone una violación a la ley mexicana que prohíbe a los gobiernos regionales autorizar el ingreso al país de agentes extranjeros.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca fue notificado de la operación en la que supuestamente participaron cuatro efectivos de la CIA.

Campos recibió el citatorio de la fiscalía general el sábado. Acudió a la sede en Ciudad de México, donde consignó, según la prensa, un escrito para objetar la legalidad del llamado a declarar como testigo.

«Hoy lamento y denuncio el autoritarismo, totalitarismo», dijo Campos a periodistas.

«Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el aparato del Estado, a los de Sinaloa les dan impunidad absoluta», añadió en referencia a una solicitud de extradición contra un gobernador oficialista acusado de narcotráfico.

Rubén Rocha Moya gobernaba Sinaloa desde 2021. Dejó el cargo temporalmente después de que la justicia estadounidense lo vinculara con el poderoso cartel fundado por Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Rocha declaró la víspera ante la fiscalía en Culiacán, capital del estado.

El gobernador defiende su inocencia y aseguró que cooperará en la investigación. La secretaría de Seguridad publicó el miércoles que Interpol no ha emitido ninguna alerta en contra del funcionario.

«Es indignante el doble rasero del régimen», protestó Campos.

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