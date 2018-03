Una gran embajadora de la música española

Este contenido fue publicado el 11 de junio de 2004 18:57 11 de junio de 2004 - 18:57

María Luisa Cantos es una brillante pianista y destacada intérprete de la música española. (swissinfo.ch)

La pianista catalana María Luisa Cantos, que reside desde hace tres décadas en Suiza, ha cosechado muchos éxitos a lo largo de su trayectoria.

Su impecable técnica y versatilidad musical la sitúan entre los más renombrados intérpretes actuales de la música española.

Esta prodigiosa pianista no se crió en el seno de una familia de músicos. Cuenta, sin embargo, que siendo aún muy pequeña su madre le solía poner música cuando lloraba “y yo me callaba”.



Nació en Barcelona “un trece de enero”... “¿Necesita saber el año?”... Se echa a reír y mueve la cabeza con aire de coquetería. Ya se sabe que no es de buena educación desvelar la edad de una dama.

Pianista precoz

Tenía tan sólo tres años cuando comenzó a tocar el piano. A esa temprana edad ya “leía las notas musicales y las letras”, lo cual prometía mucho. Y así fue. Con apenas cinco primaveras cumplidas dio su primer recital público.



“Cuanto más temprano se aprende la música, más fácil es, más se avanza. Con tres, cuatro o cinco años es cuando el niño tiene más ganas de aprender”. Ella fue una alumna aplicada y disciplinada. “El estudio ha sido siempre primordial para mí. Me ha gustado toda mi vida“.



No se considera ni cree en las “personas superdotadas”, porque está convencida de que “es la constancia y el trabajo lo que hace a un buen profesional”.



Entre los ocho años y dieciséis años cursó estudios de piano y órgano en el Conservatorio de Música de Barcelona, que finalizó con el ‘Premio Extraordinario’.



Fue la primera de un sinfín de distinciones que le permitieron ampliar y perfeccionar su formación pianística en París (Lazare Lévy) y Viena (Richard Hauser).



En 1966 realizó su primera gira internacional por el continente americano y debutó en el mítico ‘Carnegie Hall’ de Nueva York. Y a partir de ahí se multiplican los conciertos y recitales. Actúa como solista con diversas orquestas en los más destacados centros musicales de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Espléndida pianista

El amplio repertorio que posee se caracteriza por una gran diversidad de estilos y refleja su versatilidad musical: abarca desde el Barroco, pasando por los clásicos vieneses y románticos hasta las obras de compositores modernos.



La música de su país natal, a la que ha prestado gran atención, merece un punto y aparte. Además de otros grandes compositores españoles, su repertorio incluye la obra íntegra de Manuel de Falla (1876-1946), Enrique Granados (1867-1916), Federico Mompou (1893-1987) y Joaquín Nin-Culmell (1908-2004).



En su discografía destacan las interpretaciones de obras para piano de Joaquín Rodrigo (1901-1999) y Joaquín Turina (1882-1949). Y su alta calidad técnica y estilística le ha permitido estrenar obras de autores nacionales y extranjeros.



María Luisa Cantos ha sido celebrada como una de los mejores intérpretes actuales de la música española. Los críticos elogian su técnica depurada, delicado ‘toucher’ y gran fuerza expresiva.



“Yo lo único que intento es ser sincera conmigo misma, trabajar profundamente los autores y la interpretación de cada autor”, responde.



Cuando se sienta al piano pretende “transmitir el espíritu y la idea del compositor” al que interpreta. “No se puede tocar de la misma manera un Falla que un Granados o un Soler. Cada compositor tiene su estilo”.



A lo largo de su carrera ha cosechado muchos éxitos, entre ellos el estreno mundial del ‘Klavierkonzert Op. 17’ del joven compositor malagueño Francisco José Martín Jaime, galardonado en 1999 con el Premio Reina Sofía de Composición Internacional.



“Un concierto muy difícil para piano y orquesta”, grabado en el Teatro Monumental de Madrid, en el que tuvo “el gran honor de tocar con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española delante de Su Majestad la Reina Sofía”.

Embajadora de la música española

María Luisa Cantos ha compaginado su carrera interpretativa con la dirección de una fundación dedicada a la investigación de la música española y su divulgación.



En reconocimiento a su labor cultural en el extranjero – fundadora y directora de los Cursos Internacionales de Interpretación de Música Española, así como de la Fundación Música Española en Suiza, en Baden-, ha sido condecorada con el Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica (1990).



Suiza, “un país tranquilo y cómodo”, donde ha residido las últimas tres décadas, se ha convertido en su segunda patria. ¿Será que la tranquilidad inspira más que el bullicio de la gran ciudad? “No, en absoluto”, y suelta una carcajada. “Un paseo por Barcelona siempre es muy atractivo para mí”.



Su primera visita a este país se remonta a 1962, año en el que fue finalista del XVII ‘Concours International d’Exécution Musicale’ de Ginebra, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo.



En la misma década asistió a las clases magistrales de Géza Anda en Lucerna. Y fue en el Festival de Música de esa bella ciudad helvética donde conoció a su esposo, Angelo Maccabiani.



Desgraciadamente, el violinista y concertino de la Orquesta Tonhalle de Zúrich, con quien compartió una intensa actividad pedagógica y en el que siempre encontró un apoyo incondicional para llevar adelante la Fundación por la que tanto lucharon juntos, falleció hace siete años en un trágico accidente.



Un duro golpe del que María Luisa Cantos ha logrado reponerse, probablemente gracias a esa gran fuerza de voluntad que la caracteriza y ese afán por dar a conocer la música de su país natal más allá de las fronteras ibéricas.



“Sin pasión, sin convencimiento, sin amor y sin saber lo que uno hace, uno no puede seguir adelante tantos años”. Y cuando se le pregunta qué se necesita para llegar a ser una gran pianista o un gran músico, su respuesta es escueta y taxativa: “Lo más importante es trabajar, trabajar y trabajar”...



Bueno, y suponemos que llevar la música muy dentro... “La persona que no abandona es porque lo siente y si lo siente debe seguir adelante”, concluye.



María Luisa Cantos María Luisa Cantos ha sido celebrada como una de las mejores intérpretes actuales de la música española.



La pianista catalana ha sido condecorada con el Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica por su labor cultural en el extranjero.



En 1979 fundó los renombrados Cursos de Interpretación de Música Española en la ciudad de Baden.



La editorial Alpuerto, de Madrid, ha publicado el libro '25 años de música española en Suiza' dedicado a la Fundación que preside María Luisa Cantos y a su labor por dar a conocer la riqueza musical española en el extranjero. Fin del recuadro

