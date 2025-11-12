Una herramienta predice el riesgo de alzhéimer años antes de que aparezcan síntomas

Redacción Ciencia, 13 nov (EFE).- Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, ha creado una herramienta que predice el riesgo de padecer alzhéimer años antes de que aparezcan los síntomas asociados a esta enfermedad.

La investigación, publicada en The Lancet Neurology, se basa en datos de 5.858 participantes recogidos durante décadas en el marco del programa para el estudio del envejecimiento de la citada clínica en Minnesota, uno de los seguimientos poblacionales más completos del mundo sobre la salud cerebral.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la alteración de dos proteínas clave en el cerebro: la amiloide, que forma placas, y la tau, que forma ovillos. Los medicamentos contra este mal, consiguen eliminar la amiloide del cerebro y pueden ralentizar la progresión de la enfermedad en personas con demencia o deterioro cognitivo leve (DCL).

La herramienta de predicción de la enfermedad ha combinado datos como la edad, el sexo, el riesgo genético asociado al genotipo APoE ε4 y los niveles de proteína amiloide cerebral detectados en una prueba denominada tomografía PET. La presencia del gen ApoE con el alelo ε4 está asociada con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

A partir de estos datos, los investigadores han calculado la probabilidad de que una persona desarrolle DCL o demencia en un plazo de diez años o a lo largo de su vida.

El DCL viene a suponer una especie de etapa de transición entre el envejecimiento saludable y la demencia. A menudo afecta la calidad de vida, pero aún permite a las personas vivir de forma independiente.

A esa etapa se dirigen los actuales medicamentos para el alzhéimer, que ralentizan pero no detienen la progresión de la enfermedad.

Adelantar el tratamiento

De todos los predictores evaluados, los niveles de amiloide cerebral detectados en las tomografías PET son los que tuvieron la mayor influencia en el riesgo de padecer DCL y demencia a lo largo de la vida.

Por su parte, los hombres y las mujeres con la variante genética común APoE con el alelo ε4 también tienen un mayor riesgo a lo largo de la vida.

El estudio reveló que las mujeres tienen un riesgo mayor que los hombres de desarrollar demencia y DCL.

«Lo bueno de esta nueva herramienta es que nos permitirá buscar el alzhéimer más temprano, antes de que comiencen los síntomas, y eso puede ayudar a médicos y pacientes a comenzar el tratamiento antes o a hacer cambios en el estilo de vida para ralentizar los síntomas», señala uno de los autores del estudio, Clifford Jack, de la Clínica Mayo.

Aunque de momento la nueva herramienta solo se usa a nivel de investigación «representa un paso importante hacia una atención más personalizada», subraya Clifford.

«En última instancia, nuestro objetivo es dar a las personas más tiempo, tiempo para planificar, actuar y vivir bien antes de que los problemas de memoria se afiancen», declara Ronald Petersen, neurólogo y director del estudio sobre el envejecimiento de la Clínica Mayo. EFE

