Una huelga bloquea la entrada de un crucero procedente de España a un puerto francés

Un crucero procedente de Barcelona, en el noreste de España, está bloqueado desde la mañana del lunes en la ensenada del puerto francés de Marsella, donde tenía previsto hacer escala, por una huelga de marineros.

La protesta se inscribe en un aviso de huelga de 48 horas para denunciar que algunas compañías operan con bandera extranjera en las líneas que conectan la Francia continental con el norte de África o la isla francesa de Córcega.

Esto les permitiría emplear marineros con condiciones menos favorables que las francesas, lo que, a juicio del sindicato CGT convocante de la huelga, se trataría de competencia desleal.

«Bloqueamos cualquier entrada por el canal norte del puerto», afirmó a AFP Frédéric Alpozzo, responsable de la CGT en el puerto mediterráneo.

Un vocero del Gran Puerto Marítimo de Marsella confirmó que el crucero «MSC Orchestra», que puede acoger a más de 3.200 pasajeros, seguía «a la espera» de poder entrar al puerto.

En el punto de mira de los huelguistas están compañías como Corsica Linea y Méridionale. La CGT pide al gobierno que las obligue a respetar la legislación francesa, entre otras reivindicaciones.

