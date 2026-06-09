Una huelga de la SNCF cancelará trenes este miércoles en Francia y con países vecinos

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París, 9 jun (EFE).- Los sindicatos de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF, estatal) convocan este miércoles una huelga de 24 horas que provocará la cancelación de trenes de largo recorrido, incluidos algunos de los que conectan con países vecinos como España, y muchos regionales y cercanías en París.

En su página web, la SNCF indicó que de media se anularán un tercio de los trenes de alta velocidad (TGV) en Francia o hacia otros destinos en Europa y la mitad de los otros de largo recorrido.

En las líneas con España, se mantienen los trenes directos París-Barcelona en uno y otro sentido, pero se han suprimido otras conexiones entre las dos ciudades con trasbordo.

Los paros supondrán también la supresión de muchos convoyes regionales, en especial en las regiones de Auvernia-Ródano-Alpes, Bretaña y Hauts de France, donde la circulación estará «muy fuertemente perturbada».

En cuanto a los cercanías de París, todas las líneas se verán afectadas. El funcionamiento debería ser normal o casi normal en el metro de la capital francesa, así como en los autobuses y en los tranvías del área metropolitana.

Sobre las razones de la protesta, los cuatro sindicatos representativos denunciaron en un comunicado conjunto el «estado de urgencia» en el que consideran que se encuentra la empresa estatal por «la multiplicación de los dramas (accidentes de trabajo, bajas por enfermedad, suicidios) engendrados por las reestructuraciones compulsivas y el proceso de creación de filiales».

Las centrales, que exigen a la dirección la apertura de negociaciones para subidas salariales, quieren también que se ponga fin «inmediatamente» a las «reorganizaciones que afectan a la salud mental y física» de los empleados.

Otra de sus quejas es que las filiales que la SNCF crea son un instrumento para esquivar las condiciones sociales generales de las que se benefician los trabajadores del grupo ferroviario. EFE

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