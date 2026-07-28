Una huelga de sanitarios reduce al mínimo los servicios hospitalarios públicos de Rumanía

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Bucarest, 28 jul (EFE).- Los hospitales públicos de Rumanía vieron este martes reducidos al mínimo sus servicios por una huelga general indefinida de sus empleados, convocada en protesta por los cambios legislativos previstos en el sector y la escasez de personal.

Durante el paro laboral, iniciado hoy por la federación sindical Sanitas, los más de 520 hospitales y centros de salud públicos brindarán únicamente servicios esenciales, como tratamientos oncológicos, diálisis o intervenciones quirúrgicas de urgencia.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Sanitas critica el proyecto de ley propuesto por el Gobierno rumano al considerar que «perpetuará las desigualdades salariales» entre las diversas categorías profesionales del sistema, al tiempo que agravará la grave escasez de personal y las agotadoras condiciones de trabajo.

El Ministerio de Salud aseguró por su parte hoy, mediante una nota de prensa, que confía en mantener el diálogo con los sindicatos y que supervisará de cerca la situación en los centros sanitarios.

Pese a que las medidas previstas por las autoridades incluyen un aumento de más del 20 % en el pago de las guardias de urgencia y otras iniciativas para corregir los desequilibrios existentes, los sindicalistas denuncian que, de ser aprobada, la nueva ley reducirá en hasta 800 euros el sueldo de algunos médicos, lo que, advierten, podría desencadenar un éxodo de profesionales sanitarios. EFE

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