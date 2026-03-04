Una IA australiana predice el riesgo de cáncer de mama incluso tras mamografías normales

Sídney (Australia), 4 mar (EFE).- Un sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollado en Australia podría transformar la forma en que se detecta y se previene el cáncer de mama, al identificar a mujeres con alto riesgo de desarrollar la enfermedad tras recibir una mamografía aparentemente normal, según un estudio publicado este miércoles.

La investigación, publicada hoy en la revista The Lancet Digital Health, analiza una herramienta denominada BRAIx, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para analizar imágenes mamográficas y calcular una puntuación individual de riesgo de cáncer de mama en los años posteriores al examen.

Los resultados sugieren que este método podría ayudar a pasar de un modelo de cribado uniforme a otro más personalizado, adaptado al riesgo de cada paciente.

El estudio, realizado por la Universidad de Melbourne, se basó en datos de más de 96.000 mujeres que participaron en el programa público BreastScreen (programa de detección de cáncer de mama) en Victoria, al sur de Australia.

A partir de sus mamografías, los investigadores calcularon el llamado índice de riesgo BRAIx, una puntuación que estima la probabilidad de desarrollar cáncer en el momento del cribado o en los cuatro años siguientes.

Los resultados mostraron que el sistema predice con gran precisión qué mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad tras un resultado negativo.

En particular, el 2 % de mujeres con el índice de riesgo más alto presentaba cerca de un 9,7 % de probabilidad de recibir un diagnóstico de cáncer de mama en los cuatro años posteriores, una cifra comparable o incluso superior al riesgo de algunas portadoras de mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad.

Según los autores, una de las ventajas de este enfoque es que la IA puede extraer señales de riesgo directamente de la imagen mamográfica, lo que permite estimar el riesgo futuro con mayor precisión que factores tradicionales como la densidad mamaria, la edad o los antecedentes familiares.

Las mujeres con mayor riesgo podrían recibir pruebas adicionales como resonancias magnéticas o mamografías con contraste, mientras que quienes presentan un riesgo muy bajo podrían espaciar los controles, reduciendo pruebas innecesarias.

Aun así, los autores subrayan que se necesitan ensayos prospectivos y evaluaciones clínicas adicionales para determinar cómo integrar esta tecnología en los programas de detección existentes y evaluar su impacto real en diagnósticos tempranos y supervivencia.

Cada año se diagnostican alrededor de 2,3 millones de casos de cáncer de mama en el mundo, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En Australia, más de 20.000 mujeres reciben este diagnóstico cada año y unas 3.300 mueren por la enfermedad. EFE

