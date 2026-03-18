Una IA resucita a Val Kilmer para aparecer en su primera película póstuma

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Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- Una empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) ha resucitado al actor estadounidense Val Kilmer para incluirlo en ‘As Deep as the Grave’, la película que iba a protagonizar antes de su fallecimiento en abril del año pasado.

Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano y, aunque que no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud, el director del filme, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo, según informó este miércoles la publicación especializada ‘Variety’.

«Él era el actor que yo quería para este papel», dijo Voorhees, en declaraciones recogidas por el medio.

Esta recreación digital, que marca su primer papel póstumo, cobró vida gracias al apoyo de su familia, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor.

‘As Deep as the Grave’, basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EE.UU.), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo.

Además de Kilmer, que tendrá una participación significativa, la película está protagonizada por Abigial Lawrie (‘Tin Star’) y Tom Felton (‘Harry Potter’).

El actor estadounidense, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como ‘Top Gun’ o ‘Tombstone’, falleció en Los Ángeles a los 65 años el 1 de abril de 2025.

Kilmer fue diagnosticado de cáncer de garganta en 2014 y pudo recuperarse, pero falleció como consecuencia de una neumonía, según compartió la hija del actor, Mercedes Kilmer. EFE

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