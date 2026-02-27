Una imagen de El País de la Huerta Sur durante la dana, Premio Rey de España de Fotografía

Madrid, 27 feb (EFE).- Una instantánea de la Huerta Sur valenciana durante la dana de octubre de 2024, publicada por el diario El País (España) y captada por Óscar Corral, ha sido reconocida con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Fotografía por ser «la viva imagen de la resiliencia», anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

En la fotografía, seis bomberos sujetan un poste dañado en la localidad de Alfafar mientras cortan la parte inferior para poder retirarlo, tras el paso de la dana el 29 de octubre de 2024, que provocó una catástrofe sin precedentes con 230 víctimas mortales, graves inundaciones y daños masivos en la región de Valencia (este de España).

El jurado destacó que la fotografía «conmueve» por el trabajo conjunto de los equipos de rescate, demuestra «resiliencia» y en una sola imagen «logra resumir toda la tragedia». EFE

