Una iniciativa busca promover diálogo entre salvadoreños «exiliados» en España y América

2 minutos

San Salvador, 27 ago (EFE).- La activista y abogada Ingrid Escobar, también directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), lidera un esfuerzo para promover el diálogo y la coordinación entre los salvadoreños «exiliados», para denunciar «las graves violaciones a los derechos humanos» en el país centroamericano.

En una declaración compartida con EFE, Escobar explicó este miércoles que la iniciativa, denominada Mesa del Exilio Salvadoreño, está compuesta «principalmente por mujeres y por salvadoreños exiliados en México, Estados Unidos y España».

«Tenemos un interés común de incidir para que se conozcan las graves violaciones a derechos humanos en el territorio salvadoreño, específicamente contra personas inocentes, presos políticos y defensores de derechos humanos».

También se busca, añadió, «generar un impacto a nivel internacional, con nuestras denuncias sobre los delitos que se están cometiendo en El Salvador y que pareciera que no se están dando».

Además, la mesa pretende crear un observatorio de derechos humanos, informar a entidades internacionales -como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas- sobre «lo que sucede en el país» y «alimentar» el expediente de El Salvador en la Corte Penal Internacional».

La CPI cuenta ya con un informe sobre las muertes reportadas por el Socorro Jurídico Humanitario acerca de personas encarceladas bajo custodia de agentes de seguridad del Estado desde que en marzo de 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas.

En el informe se ofrecen datos de contexto sobre la polémica medida de excepción -considerada por diversas ONG y organismos internacionales como un atentado contra los derechos humanos-, un listado con los nombres de los más de 430 detenidos fallecidos en diferentes cárceles del país y un análisis de dichas muertes, según detalló Escobar.

Una de las primeras acciones de la mesa, indicó la activista, fue lanzar la campaña #LibertadParaRuth en redes sociales, en la que se pide la liberación de la abogada Ruth López, una de las principales voces críticas del Gobierno de Bukele, detenida desde mayo y acusada de enriquecimiento ilícito.

Según denunciaron recientemente diversas organizaciones humanitarias en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su integridad. EFE

