Una inmensa multitud marcha en el cortejo fúnebre del líder iraní Jamenei

afp_tickers

Compartir

4 minutos

El cortejo fúnebre del líder supremo iraní, Alí Jamenei, comenzó este lunes en la mañana en las calles de Teherán con una inmensa multitud, informó la televisión estatal, en el tercer día de exequias nacionales por el fallecido ayatolá.

Después de permanecer dos días en capilla ardiente en la Gran Mosalá de Teherán, el cuerpo de Jamenei fue llevado en procesión por la capital, en un rito que debe durar de 10 a 12 horas, dijeron los organizadores.

El desfile con el cuerpo de Jamenei comenzó a recorrer Teheran y deberá pasar por las emblemáticas calle Enghelab (revolución) y plaza Azadi (libertad), según la televisión estatal IRIB.

«Pedimos a la población acudir pacíficamente a la plaza Azadi», donde era esperado el cortejo fúnebre, declaró el general Hassan Hassanzadeh, un alto mando de los Guardianes de la Revolución.

Imágenes tomadas por la AFP el lunes por la mañana muestran a centenares de personas en Teherán, muchas de ellas vestidas de negro y algunas con banderas iraníes o retratos del líder supremo fallecido.

Una persona se observa cargando una pancarta con la frase «Abajo Estados Unidos», y otra con una imagen del presidente Donald Trump cubierta por una diana.

Miles de personas colmaron el domingo la Gran Mosalá, donde rindieron honores a Jamenei y cuatro de sus familiares muertos en los bombardeos del 28 de febrero.

Muros masivos de concreto separaron al público del féretro para impedir estampidas.

No estaba claro cuánto se podría acercar el público al féretro de Jamenei durante la procesión, pero las autoridades tienen presente que en 1989 hubo un caos con las honras fúnebres del anterior líder supremo, ayatolá Ruholá Jomeini.

En ese entonces, las autoridades tuvieron que usar un helicóptero para trasladar a Jomeini al sitio de su entierro luego de que los dolientes asaltaran el vehículo en que iba el cuerpo, que terminó cayendo al suelo.

Además de sepultar los restos de Alí Jamenei, quien gobernó la república islámica por más de tres décadas y media, los funerales son una oportunidad para que las autoridades refuercen su imagen de resiliencia tras la guerra contra Israel y Estados Unidos que empezó el 28 de febrero.

– Mojtaba ausente –

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador con Estados Unidos, destacó en X cómo «la orgullosa e invencible nación islámica de Irán» rinde tributo a su «mártir».

La procesión del lunes será seguida de eventos similares el martes en la ciudad sagrada de Qom y el miércoles en dos sitios sagrados iraquíes, culminando los ritos fúnebres el jueves en su ciudad natal de Mashhad, en el noreste iraní.

Tres hijos de Ali Jamenei estuvieron el domingo en las honras fúnebres, no así Mojtaba Jamenei, designado nuevo líder supremo poco después de la muerte de su padre.

Las autoridades indicaron que Mojtaba Jamenei resultó herido en los ataques, pero se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El nuevo comandante de los poderosos Guardianes de la Revolución, Ahmad Vahidi, cuyo antecesor murió el 28 de febrero, también apareció en público después de no ser visto a lo largo de la guerra.

También estuvo el presidente Masud Pezeshkian, aunque no sus antecesores vivos, quienes tuvieron relaciones tensas con Jamenei.

– Venganza –

El gobierno también quiere poner de relieve la movilización masiva en apoyo de las autoridades tras las protestas masivas de diciembre pasado, que según grupos de derechos humanos dejaron miles de muertos por la represión gubernamental.

La guerra de Oriente Medio permanece en suspenso tras un acuerdo de tregua entre Irán y Estados Unidos.

Tanto Washington como Teherán han advertido que podrán reanudar los enfrentamientos militares, y la venganza ha sido un tema recurrente en los funerales de Jamenei.

«Los asesinos (de Jamenei) deben ser castigados», declaró a la AFP un hombre de 38 años que se identificó con el apellido Miremadi, durante las oraciones del domingo.

«Apoyamos a nuestra revolución y nuestro líder, y exigimos venganza por la sangre de nuestros seres queridos», expresó una mujer de 39 años de apellido Bakand.

Jamenei mantuvo una línea de confrontación con Occidente, y bajo su mando Irán ha apoyado a grupos armados contrarios a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, incluyendo al movimiento palestino Hamás y el libanés Hezbolá, los cuales enviaron delegaciones a las ceremonias.

bur-sjw/dcp/ris/amj/mas/vel/pb