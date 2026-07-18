Una inundación repentina deja cuatro muertos y cuatro desaparecidos al norte de Vietnam

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Bangkok, 18 jul (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas tras una riada repentina que arrasó una aldea montañosa de la provincia de Lai Chau, en el norte de Vietnam, informaron este sábado medios estatales.

Las inundaciones, registradas en la madrugada del 17 de julio en la localidad de Muong Than, también dejaron siete heridos, según la agencia estatal VNA, que atribuyó el desastre a varios días consecutivos de intensas lluvias en distintas zonas del norte del país.

Las imágenes difundidas por el medio muestran calles cubiertas por lodo rojizo y agua, además de grandes rocas y troncos acumulados sobre una carretera dañada por la fuerza de la corriente.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda de los desaparecidos mientras evalúan los daños ocasionados por las precipitaciones, que desde el pasado 15 de julio han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en la región.

De acuerdo con la agencia gubernamental de gestión de desastres, el temporal ha afectado carreteras, redes eléctricas y centenares de viviendas, además de anegar unas 238 hectáreas de cultivos.

El organismo advirtió de que varias zonas del norte de Vietnam podrían registrar este sábado lluvias de hasta 250 milímetros, por lo que alertó del riesgo de nuevos deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en áreas montañosas.

Vietnam afronta cada año una temporada de lluvias y tifones que alcanza su mayor intensidad entre julio y septiembre. Durante ese periodo son frecuentes las inundaciones y corrimientos de tierra, especialmente en las provincias del norte y del centro del país.

Según datos oficiales, los desastres naturales, principalmente las inundaciones, causaron la muerte de 489 personas en Vietnam durante 2025. EFE

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