Una investigación a Petro por financiación electoral propone dejar el caso, según borrador

Bogotá, 27 nov (EFE).- Los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que llevan la investigación preliminar contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, se inclinan por inhibirse de continuar el caso por «carencia de sustento probatorio», según el borrador de un fallo al que tuvo acceso exclusivo EFE.

El triunvirato de la comisión, conformado por dos congresistas del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó a Petro al poder en 2022, y uno del Partido de la U, señala en ese borrador de «cierre de la etapa de indagación previa» que se inhibe porque buena parte de las pruebas corresponden a reportes de prensa que no pudieron ser corroborados.

En caso de que el texto, una vez definitivo, sea presentado, probablemente la próxima semana, a la Comisión de Acusación -única instancia que puede investigar al presidente- y esta lo apruebe, el proceso contra el mandatario no avanzaría hacia una investigación formal. EFE

