Una investigación destapa un escándalo en maternidades británicas donde murieron más de 150 bebés

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Más de 500 madres y bebés sufrieron daños potencialmente evitables o murieron debido a una atención deficiente en un hospital del Reino Unido, según un demoledor informe publicado el miércoles.

Al menos 156 casos implicaron la muerte de bebés y también fallecieron seis madres en dos unidades gestionadas por el Nottingham University Hospitals NHS Trust, en el centro de Inglaterra.

Esta investigación independiente fue la mayor jamás realizada sobre servicios de maternidad en la historia del sistema público de salud británico, el National Health Service (NHS), e involucró a más de 2.500 familias en casos ocurridos entre 2012 y 2025.

En los últimos años, se llevaron a cabo una serie de investigaciones que pusieron de manifiesto una crisis en la atención a madres y bebés en Inglaterra.

Entre los bebés fallecidos, hubo 94 mortinatos y 62 casos de recién nacidos que murieron poco después del parto por diversas causas, entre ellas falta de oxígeno e infecciones adquiridas en el hospital.

En el Parlamento, el ministro de Salud James Murray calificó las conclusiones del informe de «escalofriantes» y aseguró que los organismos reguladores parecían más preocupados por «proteger a los profesionales sanitarios» que por exigir responsabilidades.

El ministro añadió que estaba «horrorizado por la negligencia, la incompetencia, el racismo, la discriminación, el desprecio y el acoso» sufridos por muchas familias, y prometió un plan de acción antes de finales de año.

Escándalos similares relacionados con la atención materna también han salido a la luz en otros servicios hospitalarios, entre ellos los de East Kent, Morecambe Bay y Shrewsbury and Telford.

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