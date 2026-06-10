Una investigación revela la existencia de 8 grupos genéticos del venado de cola blanca

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Guayaquil (Ecuador), 10 jun (EFE).- Una investigación desarrollada por especialistas de varias universidades y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador ha revelado la existencia de ocho grupos genéticos bien diferenciados del venado cola blanca (Odocoileus virginianus), tradicionalmente considerado como una única especie distribuida desde Canadá hasta Sudamérica.

Los investigadores han analizado ADN mitocondrial de más de 80 ejemplares provenientes de México, Centroamérica y Sudamérica, además de secuenciar genomas mitocondriales completos de individuos de distintas regiones del continente.

Pruebas que les han permitido descubrir la existencia de estos ocho grupos genéticos en el continente, tres de ellos en Norte y Centroamérica y cinco en Sudamérica.

«Los análisis sugieren que las poblaciones sudamericanas se originaron a partir de ancestros procedentes de Centroamérica hace aproximadamente 2,2 millones de años, durante el Pleistoceno», señala este miércoles el Inabio en un comunicado.

El instituto indica que uno de los hallazgos más relevantes del estudio involucra a Ecuador, ya que los investigadores han identificado un grupo genético propio asociado principalmente a poblaciones andinas ecuatorianas, además de una pequeña diferenciación en ejemplares de la costa del Pacífico.

Según los análisis, las poblaciones ecuatorianas podrían haber desempeñado un papel importante como puente evolutivo entre los venados del norte y del sur de Sudamérica; una posición estratégica que habría facilitado el intercambio genético a lo largo de miles de años.

No obstante, los investigadores apuntan que «los venados ecuatorianos mostraron niveles relativamente bajos de diversidad genética en comparación con otros grupos estudiados, un resultado que podría estar relacionado con procesos históricos de aislamiento poblacional».

El Inabio asegura que aunque las diferencias genéticas encontradas entre los grupos fueron significativas, los investigadores concluyen que «todavía no existe evidencia suficiente para reconocer múltiples especies de venado cola blanca en el continente».

Los cérvidos son una de las diez familias terrestres del orden ‘Artiodactyla’, que incluye aproximadamente de 43 a 55 especies.

Son especies herbívoras de especial importancia en diferentes ecosistemas y su principal amenaza en el Neotrópico es la destrucción del hábitat por medio de la deforestación y las actividades agrícolas. EFE

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