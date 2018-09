Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Dirigente ginebrino se disculpa 05 de septiembre de 2018 - 20:30 En su primera declaración desde que fue acusado de haber aceptado los gastos de un controvertido viaje a Abu Dabi en 2015, el jefe de gobierno del cantón de Ginebra, Pierre Maudet, presentó “sus disculpas” a la ciudadanía el miércoles por la noche durante una emisión de la cadena local de televisión ‘Léman Bleu’. Maudet reconoció “haber ocultado parte de la verdad” y que los hechos fueron “extremadamente graves”. Agregó que había llegado a “rendirse” para proteger a su familia. Sin embargo, el político del Partido Liberal Radical (PLR/derecha) afirmó que “tiene la capacidad de gobernar” y excluyó la intención de dimitir. Quiere, dijo, “expresarme primero ante los tribunales”. La agencia noticiosa suiza ATS había informado horas antes que, aunque Maudet había sido “relevado de ciertas tareas” -sobre todo la prerrogativa de representar al gobierno en el extranjero-, conservará sus cargos al frente del gobierno cantonal y del Departamento de Seguridad de Ginebra. El 30 de agosto el fiscal cantonal de Ginebra anunció su decisión de abrir una investigación sobre la información de que Maudet aceptó una invitación del príncipe heredero de Abu Dabi para asistir a una carrera de Fórmula 1 en 2015. La invitación incluyó los pasajes de avión y el alojamiento para él, su familia y su jefe de personal. Maudet había señalado que el viaje, que representó decenas de miles de francos suizos, era privado y había sido pagado por un amigo. El fiscal señaló también que varios miembros del sector inmobiliario de Ginebra participaron en la organización del viaje, sin proporcionar más información.