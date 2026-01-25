Una izquierda fuerte, derecha dividida y centro débil en el panorama electoral colombiano

Bogotá, 25 ene (EFE).- El escenario electoral colombiano a cuatro meses de las elecciones presidenciales se configura con un candidato fuerte de la izquierda, el senador Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, una derecha fragmentada y un centro que se presenta como débil alternativa, según una nueva encuesta divulgada este domingo.

Cepeda, del Pacto Histórico, tiene el 28,2 % de la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, seguido por Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 15,5 % y por Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, con el 9,8 %, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que publica la revista Cambio.

Más atrás aparecen la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, de centro-izquierda (3,7 %), la periodista de derechas Vicky Dávila (2,4 %) y la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático (2,3 %).

La encuesta, que se hizo a 2.202 personas entre el 15 y el 21 de enero y tiene un margen de error del 2,9 %, recoge los nombres de 19 candidatos, de los cuales la mayoría no llega al 2 % de la intención de voto, mientras que el voto en blanco es el 2,3 %, los que no se decantan por ninguno suman el 16,1 % y los que no saben o no responden representan el 7,5 %.

Todo indica que ningún candidato tiene la fuerza suficiente para resolver la elección en primera vuelta, para lo cual se requiere la mitad más uno de los votos, por lo cual el ganador seguramente se decidirá en segunda vuelta, el 21 de junio.

En ese escenario, Cepeda, tal como indican otras encuestas, se impondría a cualquiera de sus potenciales rivales.

Para un balotaje con De la Espriella, Cepeda tiene una intención de voto del 45,2 % contra el 25,7 % del ultraderechista, mientras que los indecisos suman el 29,1 %.

Cepeda también vencería en segunda vuelta con el 40,7 % a Fajardo (28 %) y con el 47,7 % a la uribista Valencia (17,8 %). En ambos casos el grupo de indecisos es alto del 31,3 y del 34,5 % respectivamente.

La tendencia se repite en las encuestas

El resultado de este sondeo del Centro Nacional de Consultoría confirma una tendencia de otros publicados en los dos últimos meses en lo que a la primera vuelta se refiere.

Una encuesta de la firma Invamer mostró en primer lugar a Cepeda (31,9 %), seguido por De la Espriella (18,2 %) y por Fajardo (8,5 %), mientras que otra de la brasileña AtlasIntel arrojó que la intención de voto la lidera De la Espriella (28 %), seguido por Cepeda (26,5 %) y por Fajardo (9,4 %).

En el tercer sondeo previo, de la española GAD3, Cepeda tenía el 30 % de las preferencias del electorado, seguido por De la Espriella (22 %) y por Paloma Valencia (3 %).

Y otra encuesta publicada ayer, de Guarumo y Ecoanalítica, dio a Cepeda con el 33,6 %, por delante de De la Espriella (18,2 %) y de Valencia (6,9 %).

El próximo 8 de marzo día de las elecciones legislativas, tanto la izquierda como la derecha celebrarán consultas entre sus partidos con la intención de aglutinar fuerzas en torno a un solo nombre para las presidenciales.

En esas consultas interpartidistas, Cepeda se perfila como amplio favorito, con el 69,2 %, mientras que por el lado de la derecha la mayor intención de voto la tiene Valencia, con el 15,7 %. EFE

